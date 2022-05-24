Париж, 24 мая, 2022, 18:17 — ИА Регнум. 23-летний универсальный нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе подтвердил, что перед продлением контракта с парижским клубом вел переговоры с «Ливерпулем».

Кирилл Венедиктов. soccer.ru Калиан Мбаппе

«Я переговорил с «Ливерпулем», потому что это любимый клуб моей мамы, моя мама любит Ливерпуль. Я не знаю почему, вам придется спросить ее! Это хороший клуб, и мы встретились с ними еще пять лет назад, когда я был игроком «Монако». Это большой клуб», — цитирует Мбаппе издание The Telegraph.

Текущее соглашение Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано на три года до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.

В завершившемся сезоне французской Лиги 1 2021/22 Килиан Мбаппе принял участие в 35-ти матчах чемпионата, в которых отметился 28-ю забитыми мячами и 17-ю результативными передачами.