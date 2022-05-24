Женева, Швейцария, , 18:16 — REGNUM О переизбрании Тедроса Аданома Гебрейесуса на пост генерального директора ВОЗ сообщили 24 мая в пресс-службе организации.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус UNclimatechange

Он утверждён главой ВОЗ на закрытом заседании 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения. По итогам голосования ассамблея назначила Гебрейесуса «генеральным директором Всемирной организации здравоохранения».

Гебрейесус уже принял присягу. Он будет руководить ВОЗ ещё пять лет.

Напомним, бывший глава МИД Эфиопии Гебрейесус стал генеральным директором ВОЗ в 2017 году. Его предшественников была Маргарет Чан.

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