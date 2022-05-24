Москва, , 18:00 — REGNUM Мы уже не можем рассчитывать на то, что Запад будет остерегаться России, помня о поражениях, которые она ему нанесла в прошлом, нужны его новые поражения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 24 мая, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России «на поле боя», вероятно, плохо учились в школе и не знают нашу страну.

« Честно говоря, не очень понимаю, на что сетует наш министр иностранных дел. Западные политики плохо учились в школе? Да нет, они учились на «хорошо» и даже, скорее всего, на «отлично» — просто это была западная школа, причем школа уже, в большинстве случаев, после горбачёвщины. И нередко — во времена ельцинщины. Дуда закончил школу в 1991 году, Макрон — в 1997-м, Бербок в 1998-м. Их не только соответственно настраивали в отношении нашей страны в школе и университетах, но сами наши политики, сдавая, особенно в первой половине 1990-х годов, важные для России позиции, демонстрируя её слабость перед Западом, приучили их к тому, что с нами можно не церемониться. Ну, Шольц постарше, он учился в школе ещё при сильном Советском Союзе, но ведь и он всё выше перечисленное наблюдал и к такому поведению нашей страны привыкал.

В тот момент, когда Россия стала восстанавливаться и вновь набираться сил, как мне это представляется, нужного упредительного и предупредительного разговора с Западом не произошло, нужного действия не состоялось. Ведь после Мюнхенской речи мы ещё 7 лет на Украине практически бездействовали, разве что кто-то деньги зарабатывал… А в Прибалтике разве Россия остановила унижение русских?

Знание истории (в разных странах разное) — это одно, а сегодняшние слова и действия дипломатов, политиков, военных (особенно эффективно!) — это другое. Сейчас мы уже не можем рассчитывать на то, что Запад будет остерегаться России, помня о поражениях, которые она ему нанесла в прошлом. Нужны новые поражения Запада — в разных областях, на разных полях сражений. И прежде всего — на Украине. Тогда опять, как в первые десятилетия после Великой Отечественной войны или как сразу после поражения США в войне во Вьетнаме, всё вновь встанет более или менее на свои места.