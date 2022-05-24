Москва, 24 мая, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Мы уже не можем рассчитывать на то, что Запад будет остерегаться России, помня о поражениях, которые она ему нанесла в прошлом, нужны его новые поражения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 24 мая, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России «на поле боя», вероятно, плохо учились в школе и не знают нашу страну.

«Честно говоря, не очень понимаю, на что сетует наш министр иностранных дел. Западные политики плохо учились в школе? Да нет, они учились на «хорошо» и даже, скорее всего, на «отлично» — просто это была западная школа, причем школа уже, в большинстве случаев, после горбачёвщины. И нередко — во времена ельцинщины. Дуда закончил школу в 1991 году, Макрон — в 1997-м, Бербок в 1998-м. Их не только соответственно настраивали в отношении нашей страны в школе и университетах, но сами наши политики, сдавая, особенно в первой половине 1990-х годов, важные для России позиции, демонстрируя её слабость перед Западом, приучили их к тому, что с нами можно не церемониться. Ну, Шольц постарше, он учился в школе ещё при сильном Советском Союзе, но ведь и он всё вышеперечисленное наблюдал и к такому поведению нашей страны привыкал.

В тот момент, когда Россия стала восстанавливаться и вновь набираться сил, как мне это представляется, нужного упредительного и предупредительного разговора с Западом не произошло, нужного действия не состоялось. Ведь после Мюнхенской речи мы ещё 7 лет на Украине практически бездействовали, разве что кто-то деньги зарабатывал… А в Прибалтике разве Россия остановила унижение русских?

Знание истории (в разных странах разное) — это одно, а сегодняшние слова и действия дипломатов, политиков, военных (особенно эффективно!) — это другое. Сейчас мы уже не можем рассчитывать на то, что Запад будет остерегаться России, помня о поражениях, которые она ему нанесла в прошлом. Нужны новые поражения Запада — в разных областях, на разных полях сражений. И прежде всего — на Украине. Тогда опять, как в первые десятилетия после Великой Отечественной войны или как сразу после поражения США в войне во Вьетнаме, всё вновь встанет более или менее на свои места.

Возвращаясь к теме школы: правильному пониманию России никто никого на Западе не научит — это можем и вновь должны сделать только мы сами», — отметил Михаил Демурин.