Варшава, 24 мая, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Германия потеряет доверие своих союзников, если не поможет Украине победить Россию и не поддержит стремление Киева к членству в Евросоюзе, заявил 24 мая министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Глава польского МИД заявил, что Берлин должен стать «руководителем процесса выстраивания системы безопасности Европы, учитывающей интересы Украины и направленной против России».

Также он призвал Берлин поддержать заявку Украины на предоставление ей статуса страны — кандидата на вступление в Евросоюз.

«Мы надеемся, что Германия возьмет на себя такую роль, помогая Украине победить в войне с Россией и поддержав в конечном итоге украинскую заявку на предоставление статуса кандидата. Этому нет альтернативы. Иначе Германия значительно утратит доверие союзников», — заявил Рау.