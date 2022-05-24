Москва, , 17:03 — REGNUM Персональные ограничения вводятся в отношении 154 членов палаты лордов парламента Великобритании, сообщили 24 мая в пресс-службе МИД РФ.

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Эти меры приняты в ответ на действия британских властей, а именно — на введение Лондоном санкций в отношении практически всего Совфеда в марте 2022 года.

Москва, руководствуясь принципом взаимности, вводит персональные ограничения в отношении тех, кто внёс «непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер» по политической изоляции России и разрушению её экономики.

Эти люди «использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов».

Подпавшие под ограничения британские деятели не смогут приехать в Россию. Российский МИД опубликовал список членов палаты лордов, включённых в стоп-лист. Указано, что работа над расширением этого списка будет продолжена.