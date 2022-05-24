Копенгаген, , 16:44 — REGNUM На датском острове Борнхольм начались военные учения «Защитник Европы», сообщил 24 мая министр обороны Дании Мортен Бедсков на своей странице в Twitter.

Флаг Дании

Учения начались с прибытия на расположенный там аэродром подразделений ВС США.

«Большое прибытие на Борнхольме! Датско-американские военные учения начались. Солидарность членов альянса, датских, скандинавских и балтийских союзников», — написал министр обороны Дании.

По данным СМИ, в учениях будут задействованы два истребителя F-16, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, фрегат Niels Juel и порядка 300 солдат и офицеров королевской лейб-гвардии.

Напомним, по данным Минобороны России, манёвры «Защитник Европы» представляют собой целую серию военных учений, в которых примут участие до 40 тыс. военнослужащих из 30 стран НАТО.

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