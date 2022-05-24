Москва, , 16:40 — REGNUM В Москве прошел семинар-совещание по подготовке к заседанию Президиума Госсовета по теме «О социальной поддержке граждан», намеченного на среду, 25 мая.

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Совещание было организовано в формате круглых столов: «Поддержка семей в развитии, обучении и воспитании детей» под руководством губернатора Камчатского края Владимира Солодова; «Традиционные семейные ценности. Многодетные семьи» под руководством губернатора Ямло-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова и «Благосостояние семей с детьми» под руководством губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Напомним, такой формат подготовки к заседаниям Президиума Госсовета был предложен три года назад, и очень хорошо зарекомендовал себя, обеспечив прямую связь регионов и федерального центра при определении приоритетных задач в различных областях.

«Одно из главных предложений, которое мы намерены вынести завтра на обсуждение Президиума Госсовета это вопрос о возможности бесплатного обучения для детей из многодетных семей в учреждения среднего профессионального образования, в техникумах и колледжах. мы видим, что в последние годы очень сильно растет востребованность этого типа образования, и все больше родителей готовы платить за него. Например, на Камчатке 36% обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования платят за свое обучение, и мы будем предлагать, чтобы для детей из многодетных семей это обучение было бесплатным. Кроме того, мы намерены предложить закреплять за детьми из многодетных семей часть бюджетных мест в вузах, чтобы при принятии решения о рождении третьего и последующих детей, родители понимали, что их детям будет обеспечено по крайней мере профессиональное образование», — рассказал по итогам совещания губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил эффективность формата обсуждения: «Очень важною, когда могут встретиться руководители регионов и эксперты в разных областях, и обсудить различные предложения и их различное правоприменение. Например, одна из форм поддержки для многодетных семей, которая существует в наших регионах — это предоставление земельных участков. И мы видим, что где-то эти участки востребованы, а где-то не очень. Например, в северных регионах редко кто-то начинает реально строиться, и получается, что мера поддержки как бы есть, но она не особенно востребована. И, естественно, возникает вопрос: может быть, лучше заменить ее на другую компенсацию, например, помочь многодетной семье приобрести квартиру? И таких тем реально много».

Он также рассказал об одной из тем, которую вынесут на обсуждение Президиума Госсовета 25 мая.

«Например, существует такая мера поддержки многодетных семей, как дополнительная выплата на компенсацию ипотеки. Она действует до конца этого года, и многодетные семьи знают о ней, и эта мера себя хорошо зарекомендовала, и она хорошо сочетается с системными мерами поддержки строительного комплекса, которые были приняты недавно, и мы будем предлагать продление этой меры поддержки и рассмотрение возможности ее индексировать», — отметил Дмитрий Артюхов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал журналистам о дискуссии в группе «Благосостояние семей с детьми».

«Мы обсуждали вопросы более широкие, чем просто поддержка семей с детьми, вопросы борьбы с бедностью, то есть, говорили о том, что иногда надо делать выбор — что лучше — дать людям рыбу или удочку, на которую эту рыбу можно поймать? Одна из успешных мер поддержки - это социальный контракт, который помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации либо помочь найти новую работу, либо заняться индивидуальным предпринимательством, открыть личные подсобные хозяйства. Мы считаем, что такие выплаты необходимо увеличивать, индексировать и дать большую самостоятельность регионам при определении условий участия в этой программе для многодетных семей», — отметил он.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов по итогам совещания рассказал журналистам, что реестр граждан с низкими доходами, который начнет с 1 января 2023 года вести Минтруд, позволит регионам оказывать адресную поддержку нуждающимся гражданам.

«С 1 января следующего года Министерство труда и социальной защиты будет вести специальный реестр людей, доходы которых низкие, и мы будем в регионах понимать, губернаторы будут понимать, с кем они работают конкретно», — сказал он.

По словам Антона Алиханова, сейчас определение бедности «объективное, то есть мы не работаем с субъектами, не знаем этих людей досконально, в лицо».