Новосибирск, , 16:32 — REGNUM В новосибирском суде рассмотрено дело о дискредитации использования Вооруженных сил России в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом сообщили в Заельцовском районном суде Новосибирска.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

В суде уточнили, что 24 апреля 2022 года Ростислав С. держал в руках плакат с надписью, искажающей и дискредитирующей задачи по исполнению Вооруженных сил России.

«При этом указанные действия не содержат уголовно-наказуемого деяния, то есть гражданин совершил административное правонарушение, — отметили в суде. — В судебное заседание он не явился, о судебном заседании был извещён надлежащим образом».

Новосибирец признан виновным и оштрафован на 30 тысяч рублей.