Москва, 24 мая, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Новые меры социальной поддержки беженцев с Украины и из Донбасса предложил ввести председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили 24 мая в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Он предлагает создать информационную платформу по типу «единого окна МФЦ», интегрированную с базами данных профильных министерств и ведомств.

Предлагается сформировать информационную базу данных, в которую будут включены сведения о пребывающих в Россию людей с территории проведения спецоперации. Будет предусмотрена возможностью обмена сведениями с компетентными органами ДНР и ЛНР.

«Это позволило бы в оперативном порядке осуществлять розыск граждан, обеспечивать воссоединение семей, в том числе с детьми, чьи родители погибли либо пропали без вести», — сообщили в СКР.

Также глава ведомства предлагает разработать для беженцев образовательные программы переподготовки трудовых кадров и проведения стажировок в период переобучения.