Рязань, 19 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Депутаты Рязанской городской думы на заседании 19 июня утвердили дату выборов. Они пройдут в Единый день голосования — 9 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Жителям города предстоит избрать 40 депутатов гордумы. Половина из них пройдут в городской парламент по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущие выборы депутатов Рязанской городской думы прошли в 2013 году. Тогда в гордуму прошли три партии: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный рубеж. Явка составила 26,6%.