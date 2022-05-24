Токио, , 15:30 — REGNUM Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима высказался о третьем сезоне сериала-антологии «Любовь. Смерть. Роботы». Он опубликовал пост на эту тему в своём аккаунте в Twitter 24 мая.

Героиня из эпизода Jibaro Цитата из трейлера сериала «Любовь. Смерть. Роботы», 2022 год

Кодзима похвалил работу аниматора Альберто Мьельго, который создал для проекта эпизод «Джибаро» (Jibaro). По словам геймдизайнера, «никто не возьмётся делать фильм с использованием компьютерной графики после просмотра» этой серии.

ИА REGNUM напоминает, что Альберто Мьельго — испанский режиссёр, художник и аниматор. Он получил четыре премии «Эмми», а также выиграл «Оскар» за работу над короткометражкой «Стеклоочиститель».

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