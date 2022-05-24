Токио, 24 мая 2022, 15:30 — REGNUM Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима высказался о третьем сезоне сериала-антологии «Любовь. Смерть. Роботы». Он опубликовал пост на эту тему в своём аккаунте в Twitter 24 мая.
Кодзима похвалил работу аниматора Альберто Мьельго, который создал для проекта эпизод «Джибаро» (Jibaro). По словам геймдизайнера, «никто не возьмётся делать фильм с использованием компьютерной графики после просмотра» этой серии.
ИА REGNUM напоминает, что Альберто Мьельго — испанский режиссёр, художник и аниматор. Он получил четыре премии «Эмми», а также выиграл «Оскар» за работу над короткометражкой «Стеклоочиститель».
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