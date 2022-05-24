Калат, Афганистан, 24 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Представители органов здравоохранения афганской провинции Забуль сообщают, что число заразившихся холерой возросло до 400 человек, один человек скончался.

Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Абдул Хаким Хакими, директор департамента здравоохранения Забуля, сообщил, что болезнь распространилась на многие уезды и административный центр провинции. По его словам, холера легко передаётся людям любого возраста.

Он добавил, что в первые дни вспышки холеры в Забуле не хватало врачей, но теперь, благодаря приезду медиков из других провинций, болезнь находится под контролем.

Холера — тяжёлая кишечная инфекция. У инфицированного человека развивается сильная диарея и рвота. Загрязнённая питьевая вода считается основной причиной вспышки холеры.

Директор департамента здравоохранения призывает жителей воздерживаться от употребления загрязнённой воды.

Один из врачей в уезде Шаджу сказал, что число больных уменьшилось, но болезнь полностью не искоренена. По его словам, большинство заболевших — женщины и дети. Он также сообщил, что семь пациентов находятся в критическом состоянии.