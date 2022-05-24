Москва, 24 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Казачий отряд «Ермак», в ряды которого вступили добровольцы из Оренбургского и Волжского войсковых казачьих обществ, прибыли в район проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает Всероссийское казачье общество, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

skwrz.ru Казачий отряд «Дон» прибыл в Донбасс

В ряды казачьего отряда вступили 130 казаков из 15-го отряда добровольцев армейского мобилизационного резерва «БАРС». О своём решении они заявили на экстренном казачьем круге.

«Отряд добровольцев теперь полностью является казачьим. Казаки с гордостью и любовью между собой называют его «Ермак». Боевое братство рождается в самом пекле боевых действий. В этом и есть начало нашей общей победы! В казачьем братстве — энергия казачьей жизни, воля народа к единению, стремление усилить себя и победить», — отметил походных атаман.

ИА REGNUM сообщало, что в специальной военной операции на Украине принимают участие более 5 тыс. казаков Кубани, Крыма, Дона, Оренбурга, Сибири и центральной части России.