Лондон, 24 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Мэр Лондона Садик Хан потребовал от полиции объяснений, почему премьер-министр Британии Борис Джонсон не был оштрафован за вечеринку в своей резиденции, передает 24 мая Sky News.

Dionisos Olympian Садик Хан

Ранее телеканал ITV опубликовал новые фотографии Джонсона на вечеринке во время карантина, за участие в которой он не был оштрафован. Сообщалось, что фотография была сделана 13 ноября 2020 года.

«Там явно была вечеринка — он поднимал свой бокал, там были пустые бутылки из-под вина… Я думаю, что полиция должна объяснить, как они пришли к своим выводам, это правильно с их стороны», — сказал Хан в эфире Sky News.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании завершилось расследование дел о восьми вечеринках в правительстве страны, прошедших в условиях антиковидных ограничений.

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