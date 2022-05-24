Москва, 24 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. План Италии по урегулирования ситуации на Украине составлен на данных «провинциальных газет» и украинских фейках. Об этом 24 мая написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По словам зампреда Совбеза РФ, сегодня Европу охватил «зуд «мирных планов» по урегулированию на Украине, которые не учитывают реальную ситуацию и являются «чистым потоком сознания европейских графоманов».

Также Медведев напомнил, что ранее план четырёхэтапный план мирного урегулирования на Украине представила Италия и даже передала его генсеку ОНН.

«Такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что процедуру сбора документов для получения статуса беженца, выдачи вида на жительства или гражданства для вынужденных переселенцев из республик Донбасса и с Украины необходимо усовершенствовать.