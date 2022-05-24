* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 24 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Главное паспортное управление министерства внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане сообщает, что несколько человек в последнее время печатали поддельные паспортные книжки в «соседних странах» и незаконно распространяли их среди населения за деньги. Об этом сообщает портал darivoa.com.

darivoa.com Афганский паспорт

Управление опубликовал заявление, в котором говорится, что некоторые из этих «спекулянтов» были арестованы разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и находятся под следствием. В ведомстве добавили, что, согласно информации и признаниям задержанных, они распечатывали чистые бланки паспортов в «соседних странах» и контрабандой переправляли их в Афганистан. Паспортное управление не назвало страну или страны, где якобы были напечатаны поддельные паспорта.

«Эти паспорта не только не зарегистрированы в паспортном столе, но их поддельность легко определяется, и владельцы таких паспортов будут строго наказаны», — говорится в заявлении.

Главное паспортное управление попросило заявителей не поддаваться на обман мошенников и посредников и не приобретать поддельные паспорта.

Онлайн-регистрация заявлений на паспорт была активирована в Кабуле 9 апреля после многомесячной задержки, и министерство внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросило соискателей паспортов подавать заявления онлайн.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что процесс выдачи паспортов в Кабуле идёт в обычном режиме, и ещё раз попросили заявителей зарегистрироваться онлайн для получения паспортов.

Ранее паспортное управление заявило, что технические и кадровые возможности управления были увеличены и что ежедневно заявителям в Кабуле выдается до 3000 паспортов.

Однако многие заявители неоднократно критиковали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за задержки, заявляя, что сотрудники управления не в состоянии обработать все их документы. Они призвали чиновников принять меры для решения создавшегося положения в Кабуле и провинциях и ускорить процесс выдачи паспортов.