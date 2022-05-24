Москва, 24 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Если власти РФ всерьез возьмутся за развитие транспортной инфраструктуры, то это будет означать развитие всего в российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина развивать в РФ транспортную инфраструктуру без проволочек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Транспорт обеспечивает доступ к рынкам, а поэтому он обеспечивает доступ всего. Да, когда вы сами начинаете делать какую-то транспортную технику, вы запускаете машиностроение, вы повышаете спрос на продукцию производителей качественной стали, нефтехимии и прочего, — сказал Делягин. — Но в первую очередь это развитие всего. Потому что у нас сейчас в очень многих регионах всё уничтожено не только потому, что государство последовательно и целенаправленно выжгло всю социальную инфраструктуру, а потому, что нет дорог. Мы не можем проехать к многим туристическим объектам даже в центральной России, просто потому что дорога заканчивается за 7-10 км. А дальше начинается то, что известно как направления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему в РФ жизненно важно развивать транспортную инфраструктуру.