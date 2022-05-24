Таллин, 24 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

По состоянию на 23 мая 2022 года в Эстонской инфосистеме образования (EHIS) зарегистрировано в общей сложности 4 716 детей и подростков с Украины. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

По сравнению с данными недельной давности, зарегистрировалось на 178 детей больше. Из украинских детей 1 231 учатся в дошкольных учреждениях, 3 114 — в основной школе, 191 — в гимназии и 180 — в профессионально-технических училищах.

К настоящему времени дети и подростки с Украины зарегистрированы в учебных заведениях всех 15 уездов Эстонии. По данным EHIS, наибольшее количество детей в детских садах и учеников из Украины зарегистрировано в Харьюмаа (Таллин и пригороды) — 2 213 человек (47% от общего числа).

70,3% детей и подростков из числа беженцев ходят в образовательные учреждения с эстонским языком обучения, 19,6% — в образовательные учреждения с русским языком обучения, 9,6% — в учреждения, реализующие программы языкового погружения, и 0,5% — в школы с английским языком обучения.

Помимо учеников, многие учебные заведения также приняли персонал из Украины. Согласно опросу министерства, 135 украинских военных беженцев были трудоустроены в 89 школах и двух ПТУ.

Большинство из них работают учителями или помощниками учителей, но есть также психологи, логопеды, вспомогательные работники, координаторы обучения, а также, например, те, кто работает поварами в столовой или помогает поддерживать порядок в школьных зданиях.