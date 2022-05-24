Москва, 24 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В России любая заминка с транспортом может оказаться катастрофической. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал призывы президента РФ Владимира Путина не допускать проволочек в реализации транспортных проектов.

Politikus.ru Михаил Делягин

«Транспорт — это существование России, и при наших просторах любая заминка с транспортом может быть катастрофической, — сказал Делягин. — В прямом смысле этого слова. И очень высокая зависимость нашего транспорта — и авиационного, и железнодорожного — от импорта, в том числе от импорта критических комплектующих, проявилась в полный рост с начала специальной военной операции. Отменены многие привычные комфортабельные поезда. Они отменены просто потому, что нет расходных материалов. И за минувшие почти три месяца никто не удосужился эти расходные материалы поискать или купить через третьи или четвертые страны. Так что российская бюрократия в принципе не работает. Она не работает на уровне государственных компаний, и она не работает на уровне органов государственного управления. И даже когда вы едете в соседний город на обычном транспорте, вы это чувствуете».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что необходимо избавиться от любой волокиты, которая затягивает реализацию и сбивает темп развития транспортных проектов.