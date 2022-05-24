Джакарта, 24 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита встретился с главой Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, сообщает Antara.

Weforum.org Всемирный экономический форум в Давосе

«Президент ВЭФ выразил свое мнение о важности продовольственной безопасности и защите продовольственного сырья», — заявил министр промышленности Индонезии.

На совещании также обсуждались усилия по достижению Индонезией целевых показателей нулевого выброса углерода.

ВЭФ также считает Индонезию очень успешной в снижении коэффициента, который является показателем уровня неравенства в обществе.

Правительство Индонезии пригласило ВЭФ продолжить диалог на встрече в Джакарте.