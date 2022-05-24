Министр Индонезии и глава ВЭФ обсудили продовольственную безопасность
Джакарта, 24 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита встретился с главой Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, сообщает Antara.
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Всемирный экономический форум в Давосе
«Президент ВЭФ выразил свое мнение о важности продовольственной безопасности и защите продовольственного сырья», — заявил министр промышленности Индонезии.
На совещании также обсуждались усилия по достижению Индонезией целевых показателей нулевого выброса углерода.
ВЭФ также считает Индонезию очень успешной в снижении коэффициента, который является показателем уровня неравенства в обществе.
Правительство Индонезии пригласило ВЭФ продолжить диалог на встрече в Джакарте.