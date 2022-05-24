Москва, , 13:57 — REGNUM В России сократят барьеры на участие бизнеса в продаже государственного имущества. Об этом 24 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

«Предлагается уменьшить с 20% до 10% суммы задатка при продаже государственного имущества, если его стоимость менее 100 млн рублей», — заявил Мишустин.

«В текущей ситуации такой шаг позволит простимулировать бизнес более активно участвовать в приватизации, не останавливаться на этапе принятия решения, снизить сумму, которую временно придётся изъять из оборота», — указал он.