Оттава, 24 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Ряд вредных веществ, содержащихся в воздухе в регионах со сложной экологической ситуацией, может вызывать осложнения при заражении коронавирусом, сообщает со ссылкой на новое исследование 24 мая The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Согласно выводам авторов опубликованной 24 мая в журнале Канадской медицинской ассоциации статьи, люди, которые проживают в районах Онтарио, Канада, с более высоким уровнем трех распространенных загрязнителей воздуха — мелких твердых частиц, диоксида азота и приземного озона — с большей долей вероятности оказывались в отделениях интенсивной терапии.

Ученые определили, что хроническое воздействие озона несет в себе повышенный риск смерти от COVID-19.

Чтобы сделать эти выводы, исследователи из министерства здравоохранения Канады при правительстве Канады проанализировали данные 151 тыс. 105 человек в возрасте от 20 лет и старше, у которых в 2020 году в Онтарио была подтверждена коронавирусная инфекция.

Авторы отметили, что информация о мелких твердых частицах, диоксиде азота и приземном озоне была легко доступна исследователям, поскольку все эти вещества регулярно контролируются правительством Канады.

Эти загрязняющие вещества выбрасываются из различных источников, включая сжигание топлива и реакции летучих органических соединений или других химических веществ.