Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и чистотой воздуха
Оттава, 24 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Ряд вредных веществ, содержащихся в воздухе в регионах со сложной экологической ситуацией, может вызывать осложнения при заражении коронавирусом, сообщает со ссылкой на новое исследование 24 мая The Hill.
Согласно выводам авторов опубликованной 24 мая в журнале Канадской медицинской ассоциации статьи, люди, которые проживают в районах Онтарио, Канада, с более высоким уровнем трех распространенных загрязнителей воздуха — мелких твердых частиц, диоксида азота и приземного озона — с большей долей вероятности оказывались в отделениях интенсивной терапии.
Ученые определили, что хроническое воздействие озона несет в себе повышенный риск смерти от COVID-19.
Чтобы сделать эти выводы, исследователи из министерства здравоохранения Канады при правительстве Канады проанализировали данные 151 тыс. 105 человек в возрасте от 20 лет и старше, у которых в 2020 году в Онтарио была подтверждена коронавирусная инфекция.
Авторы отметили, что информация о мелких твердых частицах, диоксиде азота и приземном озоне была легко доступна исследователям, поскольку все эти вещества регулярно контролируются правительством Канады.
Эти загрязняющие вещества выбрасываются из различных источников, включая сжигание топлива и реакции летучих органических соединений или других химических веществ.