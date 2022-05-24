Таллин, 24 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Министерство экономики и коммуникаций Эстонии отказалось пойти навстречу строительным компаниям, которые просили разрешения на ввоз в страну битума из России и Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Об этом говорится в пресс-релизе министерства. Компания SIA Bitumen 11 апреля нынешнего года направила в министерство иностранных дел ходатайство, которое было перенаправлено в Министерство экономики и коммуникаций.

В ходатайстве выражалась просьба об освобождении от международных санкций на перевозку битумных продуктов в общей сложности в отношении семи перевозчиков, зарегистрированных в России и Белоруссии.

Министерство экономики и коммуникаций, рассмотревшее заявление, считает ходатайство об освобождении от международных санкций необоснованным и приняло решение его отклонить.

По мнению представителей министерства, важной причиной принятия решения является то, что об освобождении от санкций может ходатайствовать предприятие, зарегистрированное в России или Белоруссии, тогда как заявитель SIA Bitumen — это компания, учрежденная в Латвии, на которую ограничение не распространяется.