Таллин, 24 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум.

Tvnet.lv Граница

Правительство Эстонии приняло решение о прекращении временного пограничного контроля на эстонско-латвийской границе с 25 мая 2022 года. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров со ссылкой на итоги заседания.

Решение принято по предложению министра внутренних дел. Временный пограничный контроль был введен 3 марта 2022 года в связи с эскалацией военных действий на Украине, чтобы лучше организовать контроль за приездом в страну военных беженцев.

Министр внутренних дел Кристиан Яани отметил, что к настоящему времени количество беженцев, прибывающих из Латвии, значительно уменьшилось, а каналы миграции изменились: большая часть беженцев прибывает в Эстонию из России, так как действия на Украине, в основном, ведутся в восточной части страна.

По словам министра, в последние дни в Эстонию из России прибывает в среднем около 300 беженцев в день, а из Латвии — менее 100. Почти половина этих беженцев использует Эстонию в качестве транзита.

Яани убежден, что пограничный контроль на границе с Латвией выполнил свою задачу и Эстония получила полный обзор людей, прибывших во время большой волны украинских военных беженцев.

«Отмена пограничного контроля не помешает людям, выезжающим из Украины для участия в военных действиях, получать помощь на границе и направление в службы», — добавил министр.

Кроме того, полицейские патрули продолжат проводить выборочные проверки вблизи границы, и если эти проверки выявят транспортные средства и людей, прибывающих из Украины, они смогут их проконсультировать в случае необходимости.