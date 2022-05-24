Москва, , 13:39 — REGNUM Восточное транспортное направление на сегодняшний день максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, заявил 24 мая президент России Владимир Путин.

«В свое время, не так давно, у нас шли острые оживленные дискуссии по теме развития восточного полигона железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности. Да, были тогда свои условия, и тогда звучали некоторые даже скептические оценки на этот счет… Но время показало, что эти оценки были неточными, мягко говоря. Сегодня восточное направление максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед», — сказал глава государства, а совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса.

Российский лидер добавил, что объемы грузоперевозок сегодня растут и на южных направлениях.