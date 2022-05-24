Кишинёв, 24 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Спикер парламента Молдавии, председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу не видит нарушения нейтралитета в том, если НАТО поставит республике вооружение. Об этом он 24 мая заявил на брифинге.

Parlament.md Игорь Гросу

«Нейтралитет нужно защищать. Нейтралитет — это не иммунитет, который появляется после вакцины. Нейтралитет нужно поддерживать, а для этого нужны инвестиции», — сказал Гросу.

Он заявил, что у Молдавии должна быть сильная армия, чтобы обеспечивать безопасность республики. Спикер парламента считает, что это не должно нарушить нейтралитет государства, если будет проводиться «цивилизовано, прозрачно, демократично».

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду в последнее время начала публично выражать сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. В то же время глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в НАТО планируют рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить вооружение в Молдавию по стандартам альянса взамен того, что в республике остаётся с советских времён.