Москва, 24 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Экономика России даже в новых условиях будет открытой, Москва намерена расширять сотрудничество с заинтересованными странами. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 24 мая на совещании по развитию транспорта.

Kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, в вопросах сотрудничества важен целый комплекс вопросов. Это и организация платёжной инфраструктуры в национальных валютах, и налаживание научно-технологических связей, и увеличение мощности логистических цепочек.

«И в новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил о важности развития инфраструктуры — одного из основных драйверов развития экономики. Он призвал усилить это направление работы.

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