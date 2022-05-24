Москва, , 13:19 — REGNUM Западные страны организовали экстренные поставки летального оружия киевскому режиму, так как опасаются разгрома украинских боевиков. Об этом 24 мая заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания Совета глав минобороны Организации Договора о коллективной безопасности.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Опасаясь разгрома украинских войск, Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия. Развернута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса», — сказал он.

Также глава Минобороны РФ рассказал, что киевскому режиму в настоящее время направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний. При этом Шойгу подчеркнул, что количество иностранных наемников на Украине на сегодняшний день превысило шесть тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, несмотря на санкционное давление.