Москва, 24 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Развитие инфраструктуры — один из основных драйверов развития экономики. Это направление в ближайшие годы нужно усилить, заявил президент России Владимир Путин 24 мая на совещании по развитию транспорта.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он отметил, что в России на протяжении многих лет последовательно и системно наращиваются логистические возможности. Это делается с расчётом на перспективу, на долгосрочный эффект для бизнеса и граждан.

«Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики, любой экономики», — подчеркнул Путин и добавил, что в ближайшие годы это направление работы нужно форсировать.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер также призвал отказаться от инерционного сценария при развитии транспортной инфраструктуры.

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