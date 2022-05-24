Москва, 24 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. России необходимо строить стратегию развития транспортной отрасли наперёд. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы видим такие тенденции и на южных маршрутах, где резко растут объёмы грузоперевозок, начинают появляться, как говорят специалисты, и узкие места, бутылочные горлышки», — заявил Путин.

«Считаю правильным отказаться от инерционного сценария при развитии транспортной инфраструктуры, когда из текущих потребностей, только из текущих оценивается грузовая база, а затем, отталкиваясь от этих оценок, проектируются и строятся маршруты, закладываются их мощности», — подчеркнул он.