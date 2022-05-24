Париж, 24 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Во Франции 6293 кандидата находятся на старте первого тура парламентских выборов, которые пройдут 12 июня 2022 года, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Согласно данным, опубликованным министерством внутренних дел Франции, это на 20% меньше, чем в 2017 году. В среднем в каждом округе кандидатами являются 11 человек. 55,8% составляют мужчины (3514 кандидатов), 44,2% женщины (2779 кандидатов).

В 2017 году на последних выборах в законодательные органы представились 7882 кандидата, из которых более 42% составляли женщины.

Количество кандидатов в этом году вернулось к уровню 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр встретился с представителями работодателей, чтобы определить основные направления мер, направленных на «защиту французов».