Москва, 24 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (81%) с той или иной периодичностью обращаются к врачам. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Https://www.ryazangov.ru/ Приём у врача в ФАПе

Обращаются в медучреждения в случае острой необходимости, когда откладывать приём к врачу нельзя, 32% Совершают визит к врачу, когда не удаётся справиться с возникшими жалобами самостоятельно, 18%. Записываются на приём при возникновении жалоб или обострении хронических заболеваний 17%.

Менее распространённый мотив похода к врачу — регулярный контроль состояния здоровья (14%). Профилактические осмотры чаще проходят люди старше 60 лет (19%), граждане с хорошим материальным положением (21%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (22%).

Телефонный опрос по телефону 17 мая 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (87%) декларируют, что стараются осознанно подходить к потреблению продуктов питания.

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