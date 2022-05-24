Цхинвал, , 13:01 — REGNUM Алан Гаглоев 24 мая принёс присягу и официально вступил в должность президента Южной Осетии. Трансляцию вёл телеканал «Ир».

Герб Южной Осетии

После того, как новый глава республики произнёс клятву на осетинском и русском языках, председатель Центризбиркома Эмилия Гагиева вручила ему удостоверение президента.

«Вступление в должность президента накладывает на меня самые высокие обязательства, важнейшими задачами для меня являются — соблюдение закона, уважение свободы и прав человека, всеобщее равенство граждан», — сказал Гаглоев.

Среди гостей были первый президент республики Людвиг Чибиров, третий президент Леонид Тибилов и четвертый президент, сдавший пост Гаглоеву, Анатолий Бибилов. Второго главы республики Эдуарда Кокойты не было.

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