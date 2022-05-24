Москва, 24 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Текущая ситуация показала значение диверсификации транспортных потоков. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Действия некоторых стран, их желание закрыться от России — не Россию закрыть, а именно закрыться от России даже в ущерб себе, — показали, насколько важно своевременно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров», — заявил Путин.