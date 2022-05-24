Курск, 24 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России, в числе которых аэропорт «Курск», продлен, сообщила 24 мая Росавиация.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт

Режим временного ограничения полетов продлен до 31 мая. Также временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.