Москва, 24 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Торговые центры смогут досрочно разрывать контракты с западными компаниями. Об этом 24 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Некоторые иностранные компании приостанавливая работу по политическим соображениям не торопятся освобождать помещения. Вывеска висит, но арендная плата собственникам не идёт, ведь выручка отсутствует», — заявил Мишустин

По его словам, обычно это касается крупных арендаторов, что вызывает существенные потери у владельцев помещений.