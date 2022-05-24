Профильные комитеты Совфеда поддержали Куренкова на пост главы МЧС
Москва, 24 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Профильные комитеты Совфеда поддержали внесенную президентом России кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Совет Федерации РФ
Представление о назначении Куренкова президент России Владимир Путин внес в Совфед накануне, 23 мая.
Верхняя палата парламента обсудит назначение на заседании 25 мая.
До настоящего времени Куренков занимал должность заместителя директора Росгвардии.