24 Мая
 
13:40

Владимир Путин на совещании подчеркнул, что в России "год за годом должны расти объёмы строительства, обновления сети автомобильных и железных дорог, речной и морской инфраструктуры, транспортных артерий".

13:39

Путин оценил востребованность восточного транспортного направления

Восточное транспортное направление на сегодняшний день максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, заявил 24 мая президент России Владимир Путин.

13:31

Совещание по развитию отдельных направлений транспортного комплекса (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

13:26

Путин: российская экономика останется открытой

Экономика России даже в новых условиях будет открытой, Москва намерена расширять сотрудничество с заинтересованными странами. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 24 мая на совещании по развитию транспорта.

«И в новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», — подчеркнул президент.

13:20

Путин: модернизация пропускных пунктов на границе должна быть ускорена

В России сохраняются проблемы с эффективностью пограничных пунктов пропуска. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

13:18

Путин призвал усилить развитие инфраструктуры

Развитие инфраструктуры — один из основных драйверов развития экономики. Это направление в ближайшие годы нужно усилить, заявил президент России Владимир Путин 24 мая на совещании по развитию транспорта.

«Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики, любой экономики», — подчеркнул Путин.

13:15

Путин заявил о стремительно меняющейся ситуации в глобальной экономике

Бизнес в России адаптируется к изменениям и налаживает новые связи в новых условиях, заявил 24 мая президент РФ Владимир Путин.

13:15

Путин раскритиковал критиков развития Восточного полигона железных дорог

Развитие железнодорожной сети в восточных регионах России оправдывает себя. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

13:12

«Мощностей явно не хватает — Путин о спросе на железнодорожные перевозки

В летний период пассажирское сообщение в России должно работать чётко и стабильно. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

13:09

Торговые потоки переключаются с Запада на более интересные регионы — Путин

России нужно учитывать глобальные изменения в международной торговле. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

13:06

Владимир Путин поручил обеспечить надёжное железнодорожное сообщение с югом России в курортный сезон.

13:06

Путин призвал отказаться от «инерционного сценария» развития транспорта

России необходимо более строить стратегию развития транспортной отрасли наперёд. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

13:01

Необходимо избавиться от любой волокиты, которая затягивает реализацию транспортных проектов, отметил президент.

13:01

Недруги закрываются в ушерб себе — Путин о транспортной диверсификации

Текущая ситуация показала значение диверсификации транспортных потоков. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

13:01

Путин: ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, российский бизнес адаптируется к этим изменениям.

12:56

На совещании, которое Владимир Путин проводит 24 мая в режиме видеоконференции, речь идёт о транспортном комплексе России, о развитии сектора перевозок, транспортных проектах на юге России.

12:54

Президент России Владимир Путин 24 мая проводит совещание по развитию отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

Глава государства находится в Сочи. Совещание проводится в режиме видеоконференции.

Кроме того, президент проведёт 24 мая международный телефонный разговор.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

12:17

Президент РФ отметил, что развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов экономики: «На протяжении многих лет мы последовательно, системно наращиваем логистические возможности России, делаем это с расчётом на перспективу, на долгосрочный эффект для отечественного бизнеса, для наших граждан. В ближайшие годы нам нужно форсировать это направление работы».