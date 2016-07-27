Экономика России даже в новых условиях будет открытой, Москва намерена расширять сотрудничество с заинтересованными странами. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 24 мая на совещании по развитию транспорта.

«И в новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», — подчеркнул президент.