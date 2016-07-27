Владимир Путин на совещании подчеркнул, что в России "год за годом должны расти объёмы строительства, обновления сети автомобильных и железных дорог, речной и морской инфраструктуры, транспортных артерий".
Путин оценил востребованность восточного транспортного направления
Восточное транспортное направление на сегодняшний день максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, заявил 24 мая президент России Владимир Путин.
Путин: российская экономика останется открытой
Экономика России даже в новых условиях будет открытой, Москва намерена расширять сотрудничество с заинтересованными странами. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 24 мая на совещании по развитию транспорта.
«И в новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве», — подчеркнул президент.
Путин: модернизация пропускных пунктов на границе должна быть ускорена
В России сохраняются проблемы с эффективностью пограничных пунктов пропуска. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.
Путин призвал усилить развитие инфраструктуры
Развитие инфраструктуры — один из основных драйверов развития экономики. Это направление в ближайшие годы нужно усилить, заявил президент России Владимир Путин 24 мая на совещании по развитию транспорта.
«Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики, любой экономики», — подчеркнул Путин.
Путин заявил о стремительно меняющейся ситуации в глобальной экономике
Бизнес в России адаптируется к изменениям и налаживает новые связи в новых условиях, заявил 24 мая президент РФ Владимир Путин.
Путин раскритиковал критиков развития Восточного полигона железных дорог
Развитие железнодорожной сети в восточных регионах России оправдывает себя. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.
«Мощностей явно не хватает — Путин о спросе на железнодорожные перевозки
В летний период пассажирское сообщение в России должно работать чётко и стабильно. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.
Торговые потоки переключаются с Запада на более интересные регионы — Путин
России нужно учитывать глобальные изменения в международной торговле. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.
Владимир Путин поручил обеспечить надёжное железнодорожное сообщение с югом России в курортный сезон.
Путин призвал отказаться от «инерционного сценария» развития транспорта
России необходимо более строить стратегию развития транспортной отрасли наперёд. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.
Необходимо избавиться от любой волокиты, которая затягивает реализацию транспортных проектов, отметил президент.
Недруги закрываются в ушерб себе — Путин о транспортной диверсификации
Текущая ситуация показала значение диверсификации транспортных потоков. Об этом 24 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.
Путин: ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, российский бизнес адаптируется к этим изменениям.
На совещании, которое Владимир Путин проводит 24 мая в режиме видеоконференции, речь идёт о транспортном комплексе России, о развитии сектора перевозок, транспортных проектах на юге России.
Президент России Владимир Путин 24 мая проводит совещание по развитию отдельных направлений транспортного комплекса РФ.
Глава государства находится в Сочи. Совещание проводится в режиме видеоконференции.
Кроме того, президент проведёт 24 мая международный телефонный разговор.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Президент РФ отметил, что развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов экономики: «На протяжении многих лет мы последовательно, системно наращиваем логистические возможности России, делаем это с расчётом на перспективу, на долгосрочный эффект для отечественного бизнеса, для наших граждан. В ближайшие годы нам нужно форсировать это направление работы».