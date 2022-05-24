Сочи, Краснодарский край, 24 мая, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 мая проводит совещание по развитию отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства находится в Сочи. Совещание проводится в режиме видеоконференции. Рассматриваются актуальные вопросы развития транспортного комплекса России.

Также будут определены приоритетные задачи и дальнейшие действия в этой важной для страны сфере.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.