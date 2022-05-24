Совещание Путина по развитию транспортного комплекса России — трансляция
Сочи, Краснодарский край, 24 мая, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 мая проводит совещание по развитию отдельных направлений транспортного комплекса РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
Глава государства находится в Сочи. Совещание проводится в режиме видеоконференции. Рассматриваются актуальные вопросы развития транспортного комплекса России.
Также будут определены приоритетные задачи и дальнейшие действия в этой важной для страны сфере.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.