Москва, 24 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя начали очищать от мин и взрывоопасных предметов. Работы по разминированию с применением роботов «Уран-6» проводят инженерные подразделения Вооружённых сил России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Российские саперы за работой

На опубликованных оборонным ведомством кадрах показаны проходы робота «Уран-6», который с помощью закреплённого в передней части трала обезвреживает установленные мины.

«Параллельно с территорией завода «Азовсталь» российские сапёрные подразделения приступили к разминированию от взрывоопасных предметов участков побережья Азовского моря, прилегающих к морскому порту Мариуполя. Инженерные работы на побережье проводят специалисты международного противоминного центра», — уточнили в Минобороны.

Все обнаруженные снаряды и мины подрываются на месте накладными зарядами. Как сообщил замкомандира отряда международного противоминного центра, к настоящему времени сапёрами обследовано уже более 50 километров побережья Азовского моря, где обезврежено свыше 300 различных боеприпасов. Всего же специалисты отряда с начала работы на территории ДНР уничтожили более 6 тыс. взрывоопасных предметов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сапёры Росгвардии обезвредили в Харьковской области более 600 противопехотных мин «Лепесток».

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