Москва, 24 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Формат проведения чемпионата России по футболу не будет изменён, в сезоне 2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют 16 команд. Об этом 24 мая сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

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«РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне. Такое решение принял исполком РФС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов.

Заседание исполнительного комитета РФС прошло 24 мая в Москве.