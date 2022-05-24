Москва, 24 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Большинство жителей России (87%) декларируют, что стараются осознанно подходить к потреблению продуктов питания и есть полезные продукты. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

lukinIgor Правильное питание

Удаётся придерживаться правильного питания 40% опрошенных Чаще приверженцами правильного питания являются граждане старшего возраста (48%), люди с высшим и неоконченным высшим образованием и жители мегаполисов (по 46%).

Время от времени следят за своим рационом 28% опрошенных, а у каждого пятого (19%) не поучается это сделать. Не стремятся обзаводиться полезными пищевыми привычками 12% граждан РФ.

Опрос по телефону проведён 17 мая 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в повседневной жизни 41% жителей России придерживаются высокой физической активности, умеренной — 45%.

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