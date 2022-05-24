Ростов-на-Дону, 24 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Ростовской области спецслужбы задержали вербовщика националистических бандформирований из Мариуполя, пытавшегося скрыться в России под видом беженца. Наёмник признался, что украинские боевики готовили серию терактов в школах России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Артём К. должен был по заданию боевиков нацбатальонов «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправиться в Москву, где его и соучастника должны были обеспечить оружием и деньгами, научить делать бутылки с зажигательной смесью. Об этом он заявил в интервью ГТРК «Дон-ТР». Наёмники из Мариуполя должны были повторить «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в школах Татарии и, предположительно, Перми.

Планам боевиков не суждено было сбыться. Начавшаяся в Донбассе 24 февраля специальная военная операция России нарушила преступную цепочку. К. задержали в Ростовской области. Он пересёк российско-украинскую границу под видом беженца.