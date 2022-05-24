Стокгольм, 24 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. 23 мая стало известно, что министр обороны Швеции Петер Хультквист заразился коронавирусом. Об этом сообщила новостная служба TT.

Government.se Петер Хультквист

В связи с этим Хультквист вынужденно отправился на самоизоляцию и отменил две поездки. Одна из встреч должна была пройти с участием главнокомандующего НАТО в Европе генералом США Тодом Уолтерсом.

Встреча Хультквиста с министрами обороны северных стран в Дании, запланированная на 24 мая, также будет отменена.

По словам его пресс-секретаря, вместо этого Хультквист будет работать удаленно из дома.