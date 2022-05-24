Москва, 24 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Для того, чтобы замедлить темпы роста мировой инфляции, следует отказаться от форсированного перехода на дорогостоящую «зеленую» энергетику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Зеленая энергетика

«Целесообразно отказаться от форсированного перехода на дорогостоящую «зеленую» энергетику и разработать меры стимулирования по внедрению современных технологий в странах, играющих важную роль в обеспечении мирового энергобаланса. Внедрение же «зеленой» энергетики следует вести более плавно и осторожно, учитывая высокую себестоимость соответствующего производства энергии», — сказал Мастеров.

По его словам, ключевое значение должна сыграть деполитизация существующей системы экономических отношений.

«Их следует прекратить рассматривать как инструмент сдерживания и противодействия, вернувшись к прозрачной системе, основанной на нормах международного права и уважении национального суверенитета. В противном случае рассчитывать на скорое улучшение сложившейся ситуации не приходится», — убежден Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, поможет ли снижение торговых барьеров добиться сдерживания роста мировой инфляции.