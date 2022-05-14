Москва, 24 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Вашингтон использует вторичные санкции для того, чтобы принудить своих европейских союзников к проведению проамериканской политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Флаги США и ЕС

«Усилия администрации [президента США Джозефа] Байдена, направленные на то, чтобы восстановить доверие между Европой и Америкой после жестких действий Трампа, входят в логическое противоречие с угрозами США наказать их европейских союзников и ввести против них санкции ради достижения внешнеполитических целей в геополитической борьбе с Россией, — сказал Ильинский. — Вторичные санкции, как Дамоклов меч, висят над европейскими компаниями и правительствами европейских стран. Вторичные санкции, определяемые Конгрессом США, используются американскими властями для принуждения европейских союзников к согласию и проведению проамериканской политики. В случае нарушения европейцами американских правил, нарушители подвергаются жестким финансовым наказаниям, таким как отказ в доступе к американской банковской системе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы минфина США Уолли Адейемо встретился с представителями ряда иностранных финансовых организаций, обсудив с ними введенные санкции в отношении России, и предупредил, что уклонение от этих ограничений может быть чревато вторичными санкциями.