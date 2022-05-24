Бухарест, 23 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека получили ранения в результате нападения на зал судебных заседаний в городе Констанца на юге Румынии. Об этом 23 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно предварительной информации, инцидент произошел 23 июня в 12:00 по местному времени, когда мужчина, личность которого не установлена, совершил хулиганский поступок в указанном учреждении. Раненые граждане были доставлены в местную больницу.

Ведутся поиски подозреваемого лица.

Напомним, в Румынии в зданиях судов, где рассматриваются гражданские иски, включая разводы и оформление наследственных документов, отсутствует вооруженная охрана.