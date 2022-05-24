Стокгольм, 24 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Ближайшей осенью всем гражданам Швеции старше 65 лет и взрослым лицам из группы риска по коронавирусу будет рекомендована и предложена дополнительная доза вакцины от COVID-19. Об этом 24 мая сообщило Агентство общественного здравоохранения и министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен на веб-странице ведомства.

Business.ua Вакцина

Речь идет уже о пятой по счету прививке от COVID-19 людей старше 65 лет.

Сейчас взрослое население Швеции в возрасте от 18 до 64 лет может привитья от заболевания четвертой дозой прививки, если они захотят. Однако официальной рекомендации от Агентства общественного здравоохранения Швеции на этот счет до сих пор не поступало.

«Преимущества для данной группы населения ограничены», — говорится в пресс-релизе генерального директора Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселл.