Москва, , 12:13 — REGNUM Если для борьбы с ростом инфляции страны будут выполнять рецепты МВФ и снижать торговые барьеры, то в конечном итоге это может привести к замедлению роста их экономик и снижению темпов роста мировой торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Эмблема МВФ Paasikivi

«Если говорить о тарифных барьерах, то здесь есть зависимость, хотя и не совсем прямая. То есть, договорившись о снижении тарифов, можно попытаться остановить рост цен и определенным образом управлять уровнем инфляции, хотя и с некоторым временным лагом, — сказал Гусев. — Тем более такой «запас» для снижения тарифов сейчас имеется у большинства развитых стран. Поддержание тарифов на высоком уровне наблюдается уже достаточно давно — даже в начале 2000-х годов средний размер тарифных ставок на сельскохозяйственную продукцию составлял 140%, а многие страны ОЭСР ежегодно тратили на поддержку фермерских хозяйств суммы, эквивалентные более чем 200 млрд долларов США. Если же мы говорим о нетарифных барьерах, то многое часто упирается в желание ответственных за регулирование чиновников сохранить традиционно высокие стандарты качества продукции или услуг, что может перевесить выгоды от низкого уровня инфляции».

Кроме того, он объяснил, как отреагирует мировая экономика, если рецепты МВФ будут выполнены.

«Можно ожидать снижения бюджетных поступлений для абсолютного большинства стран, последовавших рекомендациям МВФ, что в перспективе может привести к замедлению инвестиционной активности и, возможно, во многих случаях к снижению темпов роста ВВП. В целом можно ожидать и замедления темпов роста мировой торговли», — сказал Гусев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что мировая экономика все меньше подчиняется рыночным законам и всё больше — политической воле американской элиты.

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